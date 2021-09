Lula vai a Brasília na próxima semana para fazer amplos contatos políticos

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-presidente Lula irá a Brasília na próxima semana para cumprir uma intensa agenda de encontros políticos nas próximas quarta e quinta-feira (7).

Além de reunião com a bancada do Partido dos Trabalhadores e conversas com outros partidos progressistas, Lula terá um jantar na casa do ex-senador Eunício Oliveira (MDB-CE), que contará com a presença do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, entre outras lideranças dos mais diversos campos políticos, informa a jornalista Bela Megale, do Globo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE