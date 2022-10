Lula vence em 14 estados e Bolsonaro em 12; veja quais

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o primeiro turno da eleição presidencial em 14 estados e Jair Bolsonaro (PL) em 12, além do Distrito Federal, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Lula venceu em todos os estados do Nordeste enquanto Bolsonaro registrou o melhor desempenho nas regiões Centro-Oeste e Sul.

Lula ficou à frente de Bolsonaro na Bahia, Ceará, Maranhão, Alagoas, Amapá, Amazonas, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Tocantins, Minas Gerais, Pará, Paraíba e Pernambuco.

Jair Bolsonaro superou Lula no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Acre, Espírito Santo e Goiás, além do Distrito Federal.

