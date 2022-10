Lula vence na Nova Zelândia, com 70,3% dos votos válidos

Apoie o 247

247 – "A Nova Zelândia foi o primeiro país a concluir a votação de segundo turno para presidente da República. Os dados não oficiais, coletados dos boletins de urnas afixados no local de votação, dão 'vitória' ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, com 70,3% dos votos. Jair Bolsonaro (PL) conquistou 29,7% do total", aponta reportagem do Globo.

"Brasileiros ao redor do mundo começaram a ir às urnas neste segundo turno mais cedo, devido ao fuso horário. Ao todo, há eleitores em 181 cidades estrangeiras. Quem tem domicílio eleitoral na Nova Zelândia e na Austrália, na Oceania, por exemplo, vota entre 14 e 16 horas antes no segundo turno das eleições de 2022 disputado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL)", acrescenta a reportagem.

