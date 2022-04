Lula volta a encontrar líderes do MDB e conversa sobre apoio no primeiro turno

Apoie o 247

ICL

247 - Em visita a Brasília, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a se reunir com líderes do MDB para falar sobre a eleição deste ano.

O pré-candidato do PT à Presidência da República se reuniu nesta quinta-feira (28) com os senadores emedebistas Eduardo Braga (AM), Renan Calheiros (AL) e Marcelo Castro (PI). Embora o partido tenha pré-candidata à Presidência, a senadora Simone Tebet (MS), quadros importantes do partido, principalmente do Nordeste, defendem o apoio ao ex-presidente já no primeiro turno.

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), disse que a equipe de Lula conversa com o MDB para atrair o apoio do partido, mesmo que para isso seja preciso "reverter" a candidatura de Tebet. A declaração foi dada pela dirigente após o evento em que a Rede anunciou formalmente o apoio ao ex-presidente, informa o jornal O Globo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O PT pretende conquistar o apoio do MDB através dos estados, ao passo que o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, desenvolve negociações com siglas que ainda insistem em lançar uma candidatura da chamada terceira via, como o PSDB, Cidadania e União Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O encontro desta quinta-feira não foi a primeira vez que Lula se reuniu com lideranças do MDB neste mês. No dia 11, o ex-presidente participou de um jantar na casa do ex-senador emedebista Eunício Oliveira junto com outros nomes do partido e demais siglas, como os senadores Omar Aziz (PSD) e Acir Gurgacz (PDT-RO).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE