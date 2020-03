Mãe grávida não transmite coronavírus para o bebê, diz estudo

Metrópoles - Professores chineses relataram quatro estudos de casos que mostram que provavelmente o novo coronavírus, Covid-19 , não passa da mãe grávida infectada com o vírus para o bebê. A pesquisa foi divulgada, nesta segunda-feira (16/03), na revista Frontiers in Pediatrics .

É o segundo estudo realizado no país asiático, que foi o primeiro epicentro da doença. De acordo com os professores, as quatro mães deram à luz no Hospital Union de Wuhan, na província de Hubei. Três nascimentos foram por cesárea e um, natural, com a mãe tendo episódio de febre.

