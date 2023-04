Maior feito de Lula em 100 dias foi evitar que o pior acontecesse, diz Ricardo Kotscho

Apoie o 247

247 - O jornalista Ricardo Kotscho afirmou nesta quinta-feira (6) que o maior feito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos 100 dias de governo foi "ter evitado o pior" com a sua vitória em outubro.

"A democracia sobrevive, graças à resistência, tendo à frente o presidente Lula, demonstrada pelos três poderes da República ao ataque golpista de 8 de janeiro", afirmou Kotscho em sua coluna no UOL.

Segundo o jornalista, nesse breve período de tempo, o governo já apresentou as linhas mestras do seu programa econômico, que vem sendo discutido com a sociedade, para conciliar o controle das contas públicas com investimentos na área social.

"Lula tem pressa, anda muito ansioso para o governo mostrar serviço e fazer as entregas do que prometeu na campanha, mas ele já descobriu que as dificuldades hoje são muito maiores do que as encontradas em 2003, no início do seu primeiro governo", afirmou Ricardo Kotscho.

"Para corrigir, no entanto, os maiores erros políticos deste período inicial de governo, Lula não pode colocar a culpa em terceiros nem depende de ninguém. Só depende dele mesmo não fazer mais referências ofensivas aos antigos governantes e ao seu algoz de Curitiba, o que só dá palanque para eles", acrescentou o jornalista.

