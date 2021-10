Maioria considera Lula o melhor para combater a corrupção, diz pesquisa Quaest

Apoie o 247

Revista Fórum - A última pesquisa realizada pela Consultoria Quaest, encomendada pela Genial Investimentos, aponta que o ex-presidente Lula é o nome preferido dos eleitores brasileiros para combater a corrupção no país. De acordo com o levantamento, realizado entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro, o candidato petista é o nome ideal para solucionar o problema para 28% dos entrevistados.

Na sequência aparece o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, com 24% da preferência do eleitorado, seguido pelo nome do ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro, com 14% das menções.

