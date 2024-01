Maioria dos brasileiros já defende que Bolsonaro seja punido pelos atos de 8 de janeiro

Novo levantamento do instituto AtlasIntel constatou que mais da metade dos brasileiros consideram Bolsonaro como responsável pelo terrorismo em Brasília ocorrido no 08/01/2023 edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Uma nova pesquisa divulgada nesta segunda-feira (8) pelo instituto Atlas Intel aponta que 52,8% dos brasileiros acreditam que Jair Bolsonaro deveria ser responsabilizado judicialmente em decorrência da invasão terrorista à Sede dos Três Poderes, em Brasília, ocorrida um ano atrás.

Além disso, um número parecido de pessoas (52%) acredita que Bolsonaro foi o responsável pelas invasões golpistas. Os ataques foram executados por apoiadores do ex-ocupante do Planalto, que pediam um golpe de Estado e o fechamento do Judiciário oito dias após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

continua após o anúncio

52,8% dos brasileiros acreditam que Jair Bolsonaro deveria ser responsabilizado judicialmente em decorrência dos eventos de 8 de janeiro de 2023. pic.twitter.com/FNVREXEGFn — AtlasIntel BR (@atlaspolitico) January 8, 2024

Vale apontar que, entre os 52,8% que defendem uma punição a Bolsonaro, metade (53,4%) acredita que o líder político deveria ser preso; um número parecido (53,1%) crê que ele deveria perder os direitos políticos e a possibilidade de se candidatar.

continua após o anúncio

O levantamento também mostra que, ao longo do último ano, cresceu em 6 pontos percentuais entre os brasileiros a percepção de que a invasão foi 'completamente injustificada'. Em janeiro de 2023, o número era de 53% da população, mas agora a estatística chega na faixa de 59%.

A pesquisa foi realizada entre domingo (7) e segunda-feira (8), com 1.200 pessoas pela metodologia de Recrutamento digital aleatório da Atlas. Foram entrevistados adultos (pessoas acima dos 18 anos) e os resultados possuem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou menos.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: