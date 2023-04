Maioria esmagadora dos brasileiros dá razão a Lula em seu embate contra os juros altos, diz Datafolha

Apoie o 247

247 - O Datafolha perguntou aos brasileiros, nos dias 29 e 30 de março, como eles avaliam o patamar atual da Selic. A pesquisa revelou que as críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Banco Central encontram eco na população. Para 80% dos entrevistados, Lula tem razão. O apoio ao presidente Lula neste tópico é maior entre os brasileiros que recebem até dois salários mínimos (R$ 2.604), faixa em que 85% dizem concordar com o presidente.

A pesquisa aponta também que para 71% dos brasileiros, a taxa de juros está mais alta do que deveria.

Mesmo entre os eleitores do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que indicou Campos Neto para o BC, a percepção de que os juros estão mais altos do que o recomendado é de 77%. Entre as regiões do país, essa opinião só fica abaixo dos 70% no Nordeste (67%), aponta o Datafolha.

Entre os que têm ensino superior, 24% afirmam que Lula age mal ao pressionar o BC; entre os empresários, 28%; entre os que se declaram brancos, 19%.

Reportagem da Folha de S.Paulo relembra que Lula tem feito duras críticas ao Banco Central. "Quero saber de que serviu a independência do Banco Central", "é só ler a carta do Copom para a gente ver que é uma vergonha esse aumento de juros", "precisa cuidar da política monetária, mas precisa cuidar também do emprego, da inflação e da renda do povo", argumenta o presidente.

