Mais de 1,5 milhão de inscritos irregularmente no Bolsa Família serão excluídos até março, diz Dias

247 - O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, afirmou que mais 1,5 milhões de beneficiários inscritos irregularmente no Bolsa Família serão excluídos do programa até o final de março. Ainda segundo ele, o governo federal já identificou cerca de 2,5 milhões de cadastros irregulares ao mesmo tempo em que milhares de pessoas que têm direito ao benefício estão fora do programa.

“A avaliação é de que a gente vai ter uma retirada mínima de 2,5 milhões de irregulares. Mas, também, com busca ativa, temos condições de trazer para o recebimento quem tem o direito e estava na fila, estava fora, gente que está passando fome”, disse Dias à GloboNews, segundo o UOL.

O ministro ressaltou que a reestruturação do Bolsa Família permitirá o acesso de 700 mil famílias que se enquadram nas regras do programa, mas que não tinham acesso ao benefício.

