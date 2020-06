Mais de 100 professores da Unifesp assinam manifesto contra Weintraub: “Não nos representa”

Documento contra a gestão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, conta com mais de 100 assinaturas de docentes das cinco unidades da Unifesp, além de dezenas de assinaturas de apoiadores de outras instituições edit

Luísa Fragão, Revista Fórum - Professores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) lançaram um manifesto nesta terça-feira (9) contra a gestão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e suas falas golpistas na reunião ministerial do dia 22 de abril.

O documento acumula mais de 100 assinaturas de docentes das cinco unidades da instituição – Osasco, Guarulhos, São Paulo, Baixada Santista e Diadema – e leva dezenas de assinaturas de apoiadores de outras instituições.

No manifesto, professores se dizem envergonhados e apreensivos com as falas do ministro na reunião ministerial. Na ocasião, Weintraub ameaçou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF): “Por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. Eu percebo que tem, assim, tem o jogo que é jogado aqui, mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim para lutar”.

O documento diz ainda que a escolha do ministro para o cargo não foi por experiência ou competência, mas sim por seu alinhamento com pautas da extrema-direita. “Nenhum dos valores, critérios e projetos implementados pelo Ministro da Educação foi aprendido em sua rápida passagem pela Unifesp”, afirma o texto.

Leia a íntegra na Fórum.

