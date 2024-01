Mais de 2,5 mil crianças e adolescentes foram resgatadas do trabalho infantil em 2023

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - Mais de 1.500 ações de fiscalização ao longo de 2023 retiraram 2.564 crianças e adolescentes de situação de exploração do trabalho infantil. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), desse total, 1.923 (75%) são meninos e 641, meninas (25%). Entre as unidades da federação, Mato Grosso do Sul liderou com 372 casos. Em seguida, vêm Minas Gerais (326) e São Paulo (203).

Ainda segundo os responsáveis pela fiscalização, a grande maioria (89%) das crianças e adolescentes foram encontrados em atividades incluídas na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil. Isso inclui trabalho na construção civil, venda de bebidas alcoólicas, coleta de lixo, oficinas mecânicas, lava-jatos e comércio ambulante em logradouros públicos. São atividades “que acarretam graves riscos ocupacionais e repercussões à saúde das crianças e dos adolescentes”.‌

Aprendizagem profissional

“Adolescentes com idade a partir de 14 anos, muitas vezes, são encaminhados para a aprendizagem profissional, que assegura uma renda e a qualificação profissional em determinada atividade”, lembra o MTE. “A inspeção do trabalho faz o encaminhamento das crianças e dos adolescentes retirados do trabalho infantil, em geral, para o Conselho Tutelar e para a assistência social dos municípios para inclusão nas políticas disponíveis mais adequadas.‌”

A coordenadora-substituta do Combate ao Trabalho Infantil, Andrea Nascimento, fala em aumento das fiscalizações em 2024. “Queremos adotar diversas estratégias como a utilização de ferramentas técnicas e recursos tecnológicos que possibilitem aprimorar o planejamento das ações e melhorar os seus resultados com foco, principalmente, no combate às piores formas de trabalho infantil; a ampliação de articulações interinstitucionais e do diálogo social com entidades públicas e privadas.”

Resgates do trabalho infantil por UF em 2023:

Mato Grosso do Sul – 372

Minas Gerais – 326

São Paulo – 203

Ceará – 201

Rio Grande do Sul – 197

Espírito Santo – 196

Pernambuco – 139

Maranhão – 136

Bahia – 105

Roraima – 101

Rio de Janeiro – 70

Rio Grande do Norte – 49

Rondônia – 48

Paraná – 46

Mato Grosso, Pará, Santa Catarina e Sergipe – 43

Alagoas – 33

Goiás – 31

Amazonas – 29

Piauí – 23

Distrito Federal – 16

Amapá – 13

Tocantins – 11

Acre – 8

Paraíba – 6

