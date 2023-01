Mais de 50 bolsonaristas presos por atentados terroristas devem dinheiro à União

Apoie o 247

247 - 54 terroristas bolsonaristas presos pela invasão às sedes dos Três Poderes no último dia 8, são credores da União. De acordo com o levantamento feito pelo jornal O Globo, com base na Lista de Devedores da Dívida Ativa, os débitos estão relacionados a pendências trabalhistas, previdenciárias e tributárias com o Simples Nacional.

“A pesquisa aponta que o governo poderia recuperar pelo menos R$ 1,3 milhão caso os valores fossem quitados pelos vândalos. Além disso, outros sete detidos durante os atos devem mais R$ 3,6 milhões. No entanto, esse grupo já renegociou suas dívidas e começou a pagá-la parceladamente”, destaca a reportagem.

Para garantir o ressarcimento pelos danos causados às sedes dos Três Poderes, a Justiça Federal bloqueou bens num total de R$ 18 milhões de pessoas e empresas apontadas como financiadoras dos atos.

