Mais um motorista de Bolsonaro testa positivo para coronavírus

O novo infectado não apresenta febre, mas tem dificuldade de respirar. É o segundo motorista do ocupante do Planalto a se submeter ao exame para o novo coronavírus edit

247 - Após dar entrada em um hospital do Distrito Federal, um dos motoristas de Jair Bolsonaro testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada por fontes da Saúde-DF ao Jornal de Brasília. O novo infectado não apresenta febre, mas tem dificuldade de respirar. É o segundo motorista do ocupante do Planalto a se submeter ao exame para o novo coronavírus.

Vale ressaltar que o Hospital das Forças Armadas havia apresentado ao governo do DF uma lista de infectados com o novo coronavírus, mas omitiu os nomes de duas pessoas que testaram positivo.

O primeiro funcionário chegou a testar positivo nos procedimentos iniciais, mas a contraprova deu negativo.

Além do motorista, testaram positivo para o coronavírus 23 pessoas que estiveram na comitiva de Bolsonaro nos Estados Unidos há cerca de 15 dias.

Dentre os membros do governo infectados, estão o presidente do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, e o secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten.