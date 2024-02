Malafaia diz que não será "Silinhas paz e amor" no ato contra o STF na Avenida Paulista

Apoie o 247

247 – O empresário da fé alheia Silas Malafaia, que ataca o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), declarou que adotará uma abordagem menos agressiva em seu discurso durante a manifestação convocada por ele e Jair Bolsonaro, agendada para o dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista. Segundo a coluna Painel , da Folha de S. Paulo, Malafaia reitera que não adotará uma postura de "Silinhas paz e amor".

Embora afirme que sua fala será mais branda em comparação com suas intervenções anteriores, o empresário da fé alheia ressalta que seu discurso será incisivo, porém diferenciado do tom usual de seus vídeos pessoais. Ao lado de Bolsonaro, outros nomes como o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o senador Magno Malta (PL-ES), além dos deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gustavo Gayer (PL-GO) também estão programados para discursar durante o evento, que tem a finalidade de intimidar o Poder Judiciário.

Michelle Bolsonaro conduzirá uma oração coletiva durante a manifestação, que foi convocada em meio às investigações que atingem o ex-presidente Bolsonaro e a extrema direita. Caso Bolsonaro seja condenado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado democrático de Direito e associação criminosa, poderá enfrentar uma pena de até 23 anos de prisão e ficar inelegível por mais de 30 anos.

