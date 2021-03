Mandetta: 'Bolsonaro devia estar rezando ajoelhado no milho, porque pode sair direto para Haia'

“Se tiver uma variante, com essa quantidade de vírus que está circulando no Brasil, e essa variante for resistente a vacina, e fazer o mundo voltar à estaca zero por conta desse negacionismo dele, acho que ele vai ser levado diretamente daqui para Haia", afirmou Luiz Henrique Mandetta (DEM), ex-ministro da Saúde do governo federal edit

247 - Luiz Henrique Mandetta (DEM), ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro, disse que o ex-chefe “devia estar rezando ajoelhado no milho, porque pode sair direto para Haia", em entrevista ao portal de notícias Yahoo. Segundo o médico, “o governo está igual peru em chapa quente”.

“Bolsonaro agora deveria estar de joelho, no milho, rezando, com um oratório bem grande. Porque se tiver uma variante, com essa quantidade de vírus que está circulando no Brasil, e essa variante for resistente a vacina, e fazer o mundo voltar à estaca zero por conta desse negacionismo dele, acho que ele vai ser levado diretamente daqui para Haia", afirmou. Haia é onde se encontra o Tribunal Penal Internacional.

