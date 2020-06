Marcelo Auler: não tem saída, Bolsonaro acabou

O jornalista Marcelo Auler afirma na TV 247 que “Jair Bolsonaro irá cair, a grande questão é como será a queda” e que o vice-presidente, Hamilton Mourão, “está querendo se colocar no jogo, mas ainda não possui a confiança da centro-direita” para assumir o poder edit

247 - O jornalista Marcelo Auler, em participação no programa Bom dia 247, afirma que “Jair Bolsonaro irá cair, a grande questão é como será a queda”. Ele fazia referência aos trâmites de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão no TSE ou por impeachment no Congresso Nacional.

Ao analisar a possível queda de Bolsonaro, o jornalista afirma que o vice-presidente, Hamilton Mourão, “está querendo se colocar no jogo, mas que ainda não possui a confiança da centro-direita”.

"A centro-direita está desesperada porque sabe que a Bolsonaro irá cair, mas não tem nome para disputar com a esquerda ou com a extrema direita", acrescenta.

Segundo o jornalista, com uma possível cassação da chapa, “a esquerda poderá chegar a mais de 40% dos votos se souber se unir, a extrema direita poderá alcançar mais de 20%, ou seja, a centro-direita não tem nome para concorrer”.

O TSE arquivou na última terça-feira (22) a primeira ação que pedia cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. No entanto, esta não é a ação mais importante, que trata do uso de disparos em massa de fake news durante a disputa presidencial de 2018. Já na Câmara dos Deputados, já são 41 pedidos de impeachment contra Bolsonaro.

