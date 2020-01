Marcelo Odebrecht processa presidente da própria empresa

O herdeiro do grupo Odebrecht entrou com um processo contra o presidente da empresa, Ruy Lemos Sampaio, por calúnia e difamação edit

Marcelo Odebrecht, herdeiro do grupo Odebrecht, entrou com um processo contra o presidente da empresa acusando-o de calúnia e difamação.

Na ação, Marcelo pede explicações sobre a entrevista que Ruy Lemos Sampaio concedeu ao jornal Valor Econômico, em que afirma que Marcelo recebeu R$ 240 milhões da empresa para aceitar assinar o acordo de colaboração. A informação é da Folha.

Marcelo, que foi demitido do grupo por justa causa por ordem de seu pai, Emílio, disse que Sampaio tratou sua honra com “desdém e pouco caso” e que divulgou “em mídia nacional informações confidenciais” com o objetivo de prejudicar sua imagem.

O processo corre na 23ª Vara Criminal do Estado de São Paulo.