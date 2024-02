Marcelo Uchôa: 'a Transparência Internacional faz parte de uma gangue que tem Deltan Dallagnol como integrante'

De acordo com o jurista, a ONG estrangeira trabalha com o MPF-PR desde o ano em que nasceu a Lava Jato edit

247 - O jurista Marcelo Uchôa destacou nesta quarta-feira (7) a gravidade das relações entre a ONG estrangeira Transparência Internacional e a Operação Lava Jato, no Brasil. O estudioso citou o ex-deputado federal cassado Deltan Dallagnol(Novo-PR), que foi procurador do Ministério Público Federal no Paraná (MPF-PR).

"A Transparência Internacional tem parceria com o MPF, desde 2014, pra desenvolver ações contra a corrupção, dando pitaco sobre o uso de 2,3 bilhões de reais levantados em acordos de leniência da Lava Jato do Dallagnol e eu tenho q acreditar q ela não integra a gangue? Por favor!", escreveu o estudioso na rede social X.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli determinou investigação sobre a atuação da Transparência Internacional (TI) no Brasil, onde a entidade fez um conluio com a Operação Lava Jato, que tinha o ex-parlamentar como procurador do Ministério Público Federal (MPF-PR).

De acordo com informações publicadas em 4 de agosto pelo Consultor Jurídico, a ONG estrangeira "tentou ser sócia dos lavajatistas no desvio e apropriação de fundos totalizando R$ 4,8 bilhões oriundos de acordos de leniência firmados com a Petrobrás e a JBS".

