Marco Aurélio diz que Bolsonaro "já prepara um campo para uma impugnação" em 2022

247 - O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), no programa Conversa com Bial, da Rede Globo, afirmou que Jair Bolsonaro ataca a urna eletrônica para preparar um “campo para uma impugnação” da eleição presidencial de 2022, pois sabe que pode perder o pleito no ano que vem.

"Talvez o problema maior esteja nos levantamentos quanto à intenção de votos para 2022. E o presidente já prepara, porque não somos ingênuos, um campo para uma impugnação, caso não seja vencedor na candidatura à reeleição", afirmou.

O ministro, que já se declarou contra as urnas eletrônicas no passado, destacou que, “de lá para cá, ao contrário do que ocorria com o sistema anterior de cédula, não tivemos nenhum caso de impugnação séria procedente. A urna eletrônica acima de tudo preserva a vontade do eleitor".

Apesar das acusações, o gabinete pessoal do presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto admitiu não ter provas sobre supostas fraudes no resultado eleitoral do pleito presidencial de 2018.

