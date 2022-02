Marina diz que nunca conversou com Ciro sobre ser vice, deixa possibilidade no ar e critica João Santana

A ex-ministra afirmou que não foi procurada, mas reconheceu que "há uma abertura do PDT e do candidato Ciro" para o debate edit

247 - A ex-ministra Marina Silva (Rede), em entrevista ao UOL, negou que tenha tido qualquer conversa com o pré-candidato do PDT a presidente da República, Ciro Gomes, sobre ocupar o posto de candidata a vice-presidente.

"É claro que nós temos na imprensa e redes sociais uma série de colocações que são feitas em relação a essa questão da sucessão presidencial com o candidato Ciro Gomes, mas eu nunca tive uma conversa com o Ciro Gomes, e nem ele comigo, sobre esse aspecto", disse.

Marina, no entanto, deixou a possibilidade em aberto, ressaltando ser necessário debater o programa de governo pedetista: "não tenho dúvida de que há uma abertura do PDT e do candidato Ciro, até pela nossa história. Fomos ministros juntos. Há uma abertura para o debate".

Questionada, a ex-ministra fez duras críticas ao marqueteiro político João Santana, que trabalha agora ao lado de Ciro Gomes, e apontou que sua participação na campanha pode ser um empecilho para a aliança. "Tenho divergências em relação ao desserviço que João Santana, junto com a campanha de Dilma em 2014, fez à nossa democracia".

➡ Ex-ministra critica presença do marqueteiro João Santana na campanha de Ciro. "Tenho divergências em relação ao desserviço que João Santana, junto com a campanha de Dilma, fez à nossa democracia"#UOLNews pic.twitter.com/FpTNmYlpAT

