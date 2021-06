Mariz: governo Bolsonaro conduz à desordem social e à desordem institucional

247 - O advogado Antonio Claudio Mariz de Oliveira afirma, em um artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo desta terça-feira (29), que a “anomia e distopia são dois fenômenos que nos assombram atualmente. Ambos conduzem à desordem social e à desordem institucional. Para o jurista, “elas são os reflexos de uma pauta negativista e predatória, imposta pelo governo e lastreada pela intolerância raivosa”.

“A agenda e o discurso oficiais não apresentam nenhum viés construtivo. Representam a antítese da utopia e da organização social; portanto, mostram um risco real de distopia e anomia”, destaca. “Inexistência de diálogo, aversão à conciliação e incentivo a raivosas manifestações contra instituições, dentre outras, constituem marcas de uma gestão insensível às demandas de harmonia social, de supressão de nossas carências e satisfação de nossas necessidades”, observa Mariz.

“Todos nós estamos estupefatos, desejando agir; no entanto, sem saber bem o que fazer. A incerteza e a insegurança, em face das ameaças reais à democracia, à paz e à saúde, também estão presentes. A pandemia será vencida, embora com atraso e elevados danos resultantes da ignorância e da inércia oficiais. Mas e o desgoverno? Ao que parece, por ora, nada acontecerá. Depois teremos eleições. Aí, sim, poderemos sobreviver como nação. Não se esqueçam, porém, do que ele disse: “Só Deus me tira da cadeira presidencial”. Pergunta-se: nem o voto?”, questiona.

“Resta-nos tentar estancar os avanços da anomia e da distopia e, posteriormente, resistir à eventual investida continuísta. Vale perseguir a utopia para alcançar o sonho e mudar a realidade”, finaliza.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.