"MBL é a mãe do fascismo e do bolsonarismo no Brasil", diz Florestan Fernandes Júnior

247 - O jornalista Florestan Fernandes Jr., no Bom Dia 247, criticou os atos convocados pelo MBL contra o ex-presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro. Segundo ele, “eles são a mãe do fascismo, a mãe do bolsonarismo”.

“Eles abriram a caixa e permitiram que as serpentes saíssem e se espalhassem pelo Brasil. Eles são os que primeiros espalharam mentiras em todo o processo que culminou com o impeachment da ex-presidenta Dilma”, destacou.

“Eles fazem esse movimento sozinhos. E acho que você ir de carona no movimento do MBL não faz nenhum sentido. O palanque tem que ser amplo, e tem que caber todos, da direita à esquerda. Agora, todos que tenham militância, respeito à democracia, e o MBL não tem o que dizer. Tanto que as camisetas para esse evento [...] é ‘nem Lula, nem Bolsonaro’. Falam em ‘BolsoLula’... Atacam a esquerda”, ressaltou.

