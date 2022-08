Média de dados do Estadão aponta vitória de Lula no 1º turno

Cálculo do agregador de pesquisas considera levantamentos mais recentes e dá mais peso às pesquisas presenciais edit

247 - O agregador de pesquisas eleitorais do Estadão Dados já está atualizado com os dados divulgados no dia 29/08 pelas empresas Ipec e FSB. Segundo a Média Estadão Dados, calculada pelo agregador, Luiz Inácio Lula da Silva tem 45% das intenções de voto e Jair Bolsonaro, 33%.

Se forem considerados apenas os votos válidos (sem contar nulos, brancos e indecisos), o candidato petista lidera por 51% a 38%.

