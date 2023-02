'Megaoperação' federal para expulsar garimpeiros ilegais do território ianomâmi começa nesta semana

Apoie o 247

247 - A megaoperação federal para retirar garimpeiros ilegais da Terra Indígena Ianomâmi, em Roraima, começará gradualmente nesta semana, informa O Globo.

A etapa inicial da operação consiste em criar um “estrangulamento logístico” aos garimpeiros, com bloqueio de acessos e desmonte de entrepostos de abastecimento de recursos.

Segundo o governo de Roraima, os primeiros garimpeiros se retiraram da região no fim de semana de forma voluntária.

A ação, que deve durar dois meses, deve contar com mais de 500 homens da Polícia Federal (PF), Exército, Marinha, Força Aérea, Ibama, Funai e Força Nacional.

O ministro da Defesa, José Múcio, viajará à região na quarta-feira (8) para marcar o início das operações.

A megaoperação vem no contexto da crise humanitária dos indígenas da região. Devido ao avanço desenfreado do garimpo no território, os rios foram contaminado, gerando fome e alterações ao modo de vida tradicional dos ianomâmis.

