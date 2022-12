Michelle Bolsonaro critica aprovação da PEC da Transição, que tem foco nos mais pobres: 'triste e decepcionante'

Apoie o 247

ICL

247 - Prestes a deixar o Planalto, a primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as redes sociais para criticar os parlamentares que votaram a favor da PEC da Transição, que amplia o teto de gastos por um ano para pagar o Bolsa Família. “Triste e decepcionante", postou Michelle em sua conta no Instagram, de acordo com o UOL.

Além do Bolsa Família, a PEC da Transição visa assegurar a execução de outros programas sociais, como a Farmácia Popular e o Minha Casa Vida, que foram desmontados ao longo do governo Jair Bolsonaro (PL).

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.