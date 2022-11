Michelle Bolsonaro é convidada a presidir o PL Mulher, com 'salário e mordomias bancadas pelo partido'

Apoie o 247

247 - Michelle Bolsonaro, esposa do atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), foi convidada por Valdemar da Costa Neto a se tornar a presidente nacional do PL Mulher, informa a coluna do Lauro Jardim no jornal O Globo.

O cargo oferece "salário e mordomias bancadas pelo partido", ainda de acordo com a coluna. Atualmente, quem preside o PL Mulher é a deputada federal Soraya Santos, do Rio de Janeiro.

Valdemar da Costa Neto tem planos de enviar Michelle em viagens pelo Brasil e exterior. Com isso, conseguirá dar um destino à cota obrigatória de 5% que o partido precisa gastar com mulheres.

