Michelle diz que Bolsonaro não deve voltar tão cedo ao Brasil: "acho que ele precisa descansar mais"

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que Jair Bolsonaro (PL) precisa "descansar mais” e que não há previsão para que ele retorne ao Brasil. Bolsonaro viajou para os Estados Unidos em dezembro, poucos dias antes do término do seu mandato à frente do Executivo Federal e não marcou uma data para voltar ao país.

“Acho que ele precisa descansar mais, continuar por lá. Estou com ele há 15 anos e nunca o vi descansar”, disse Michelle ao jornal Correio Braziliense durante um passeio com a filha Laura, de 12 anos, por um shopping em Brasília, nesta quinta-feira (16).

Michelle, que havia viajado para os Estados Unidos junto com Bolsonaro, retornou ao Brasil no dia 27 de janeiro deste ano.

>>> Bolsonaro fala em voltar ao Brasil em março e admite risco de ser preso

Em uma entrevista ao jornal estadunidense The Wall Street Journal, Bolsonaro disse que poderá retornar em março, apesar de não ter definido uma data específica. Na ocasião, ele admitiu que teme ser preso após desembarcar no Brasil. "Uma ordem de prisão pode surgir do nada", disse ele.

Jair Bolsonaro é alvo de cinco inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF) e de duas ações penais, nas quais é réu. Na semana passada, Bolsonaro teve sete pedidos de investigação contra si remetidos à primeira instância pela ministra do STF Cármen Lúcia. Fora da Presidência da República, ele perde a prerrogativa de foro.

Ele também é investigado por incentivar seus apoiadores a promoverem os atos terroristas do dia 8 de janeiro, em Brasília, quando militantes bolsonaristas e de extrema direita depredaram as sedes dos Três Poderes.

