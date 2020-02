Miliciano ligado ao clã Bolsonaro foi morto com dois tiros no tórax, aponta laudo

247 - Laudo divulgado na tarde desta quarta-feira 12 pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Bahia aponta que o miliciano Adriano da Nóbrega morreu atingido por dois tiros no tórax na operação do último domingo, realizada em parceria com as polícias do Rio de Janeiro e da Bahia.

De acordo com o laudo, foi disparado um tiro de fuzil e outro de carabina, de frente, por dois policiais militares da Bahia. Outros dois tiros teriam atingido um escudo balístico de PM, segundo reportagem do G1, o que indica que Adriano teria feito dois disparos.

"Olhando preliminarmente enxergamos duas marcas provenientes de impactos relevantes. As equipes agora analisarão se existem fragmentos de chumbo ou cobre, presentes em projéteis", explicou o diretor do DPT, Élson Jefferson Neves da Silva, noticia o portal da Globo.

De acordo com reportagem da Folha de S.Paulo, um dos tiros "seguiu a trajetória de baixo para cima e o outro de cima para baixo. Um dos projéteis atravessou o corpo de Adriano. O outro ficou retido no corpo e foi encaminhado para um exame de balística".