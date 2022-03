Milton Ribeiro pede perícia em áudios em que diz priorizar pastores no MEC

Aliados do ministro disseram que a intenção é identificar se houve algum tipo de manipulação na gravação edit

247 - O ministro da Educação, Milton Ribeiro, solicitou uma perícia no áudio vazado em que ele diz favorecer pastores no MEC a pedido de Jair Bolsonaro.

À CNN Brasil, aliados do ministro disseram que a intenção é identificar se houve algum tipo de manipulação na gravação.

No áudio vazado pelo jornal Folha de S.Paulo, ele disse priorizar liberação de verbas de prefeituras cujos pedidos foram negociados pelos pastores da Assembleia de Deus Cristo para Todos Gilmar Santos e Arilton Moura.

Ribeiro não negou o conteúdo da conversa gravada e garantiu que a liberação de verbas da pasta segue critérios técnicos.

Nesta sexta-feira, 25, a PF abriu inquérito para investigar a interferência dos pastores na pasta. A corporação irá apurar as suspeitas abordadas em um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre distribuições de verbas do FNDE (Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação).

Em outra frente, o inquérito autorizado pela ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), investigará especificamente a atuação do ministro de Jair Bolsonaro.

