Ministério da Saúde diz que sistema não foi invadido durante falsificação de registro de vacinação de Bolsonaro

247 - Todos os registros de vacinação feitos pelo SUS são rastreáveis, e, no período em que a Polícia Federal (PF) diz que os dados de Jair Bolsonaro foram adulterados não houve relatos de invasão, informou o Ministério da Saúde.

Bolsonaro é o centro de mais um escândalo nesta quarta-feira (3). A PF apreendeu seu celular, bem como o de sua mulher, Michelle, e deteve três auxiliares do ex-chefe de estado em uma operação para investigar possível adulteração em seus registros de imunização. Os auxiliares teriam atuado na falsificação do documento.

A plataforma da pasta passa por inspeções de rotina para manter a sua segurança e auditorias são realizadas com frequência nela, informou ainda a Saúde. (Com informações do UOL).

