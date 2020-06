Ministério Público diz que há fortes indícios de que Flávio Bolsonaro cometeu crime de lavagem de dinheiro

247 - O Ministério Público Federal afirma que há fortes indícios do crime de lavagem de dinheiro pelo senador Flávio Bolsonaro no período em que era deputado estadual no Rio de Janeiro. A investigação do Ministério Público Federal apurou vários negócios envolvendo Flávio Bolsonaro em operações de compra e venda de imóveis entre junho de 2005 e maio de 2018 e analisou 37 transações imobiliárias. Em pelo menos três dessas operações, o procurador Sérgio Pinel percebeu indícios de irregularidades.

Reportagem do Jornal Nacional da Rede Globo da noite da terça-feira aponta que a compra de um imóvel no bairro de Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, teve uma das parcelas pagas pelo sargento da Polícia Militar Diego Sodré de Castro Ambrósio, suspeito de participar do esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro.

O procurador observa que o policial teria realizado outras transações suspeitas, movimentando quantias em espécie, em suas contas correntes, incompatíveis com o cargo que ocupa. Outros dois imóveis comprados por Flávio Bolsonaro e a esposa dele no bairro de Copacabana também chamaram a atenção dos investigadores. Em ambos, os imóveis foram vendidos em pouco mais de um ano com valorização acima de 200%.

É a primeira vez que o Ministério Público Federal se manifesta claramente sobre as suspeitas de que Flávio Bolsonaro cometeu crimes em operações imobiliárias.

