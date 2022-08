Ministra do TSE nega pedido para que Bolsonaro apague postagens que associam falsamente Lula ao PCC

Bolsonaro publicou trecho de uma interceptação telefônica na qual um líder do PCC diz que com o PT a facção tinha "diálogo" edit

247 - A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Maria Claudia Bucchianeri negou um pedido do ex-presidente Lula (PT) para que sejam retiradas do ar postagens em que Jair Bolsonaro (PL) associa falsamente o petista à facção criminosa PCC.

Bolsonaro postou um vídeo de uma reportagem da TV Record que mostra um áudio de uma interceptação telefônica em que um líder do PCC diz: "com o PT nois (sic) tinha diálogo".

A ministra justificou: "sem exercer qualquer juízo de valor sobre o conteúdo da conversa interceptada, se verdadeira ou não, o fato é o de que a interceptação telefônica trazida na matéria jornalística compartilhada e comentada pelo representado é real, ocorreu no contexto de determinada operação coordenada pela Polícia Federal, de sorte que a gravação respectiva é autêntica, o que não implica, volto a dizer, qualquer análise de mérito sobre a procedência, ou não, daquilo o quanto dito pelas pessoas cujas conversas estavam sendo monitoradas".

