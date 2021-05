Ministro da Educação foi 'omisso no Enem' em 2020 e exame deste ano pode ser adiado, diz ex-presidente do Inep

"Foi omisso. O ministro simplesmente fugiu do Enem”, disse o ex-presidente do Inep Alexandre Lopes sobre a participação ministro da Educação, Milton Ribeiro, na organização do Enem 2020. Ainda segundo ele, o planejamento para este ano está “bastante atrasado” e o exame corre o risco de ser adiado para 2022 edit

247 - O ex-presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) Alexandre Lopes afirmou que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi "totalmente omisso" na organização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano passado. Ainda segundo Lopes, a atitude de Ribeiro foi “covarde” e o planejamento para este ano está “bastante atrasado”, com risco do exame ser adiado para 2022.

Em entrevista ao jornal O Globo, Lopes afirmou que “em 2020, houve muito pouco questionamento do ministro (Milton Ribeiro) em relação ao Enem”. O exame de 2020 foi realizado nos meses de janeiro e fevereiro deste ano e registrou números recordes de abstenção, além de problemas como salas lotadas. Ainda conforme o ex-presidente do Inep, o ministro teria se recusado a recebê-lo para discutir o assunto. “O Enem acontecendo no Brasil, em meio a uma pandemia, com todas as dificuldades, e o ministro se recusou a me receber. Eu só conseguia falar com ele por WhatsApp”, disse.

“Como ele não me recebeu no despacho no dia 21 de janeiro, mandei mensagem afirmando que havia passado informações para o secretário-executivo sobre o Enem e estava à disposição para falar sobre a aplicação da prova que aconteceria no domingo. Ele não me respondeu. Mandei outra após o segundo dia do Enem dando detalhes, ele não perguntou nada sobre o exame. Depois, mandei uma mensagem dizendo que estava preocupado com a reaplicação do Enem em Manaus e que estava difícil conseguir locais para realização da prova, ele simplesmente me respondeu "ok, vai dar certo". Foi essa a orientação dele para mim. Foi omisso. O ministro simplesmente fugiu do Enem”, afirmou Lopes.

“Foi omisso, totalmente omisso. Mandei um ofício mostrando a deficiência de Orçamento para esse ano. Ele resolveu simplesmente deixar de fazer quase tudo que o Inep ia fazer. O orçamento para o Enem era cerca de R$ 200 milhões e o Enem custa cerca de R$ 700 milhões. Ao contrário da covardia e da incompetência do ministro Milton Ribeiro, se eu fosse (igual a) ele, ano passado não tinha Enem. Tive que conseguir um valor extra por causa da Covid. Se ele for seguir o Orçamento desse ano, são R$ 200 milhões para o Enem, não tem exame por esse orçamento”, completou mais à frente.

Para ele, Ribeiro agiu de forma “covarde” para tentar fugir da reponsabilidade. “Eu não sei, talvez ali ele tenha decidido me substituir. Acho que ele queria, com covardia, (passar a ideia) "não tenho nada a ver com esse negócio do Enem. Deu errado, eu estava alheio. Ninguém me falou nada". Acho que ele queria fugir da responsabilidade”, ressaltou. Lopes foi demitido da presidência do Inep em fevereiro.

O ex-presidente do Inep alerta, ainda, para o risco da não realização do Enem neste ano. “O planejamento do Enem deste ano está bastante atrasado, tanto da execução quanto da elaboração da prova. Acho que há um risco de jogarem o Enem para o ano que vem utilizando como desculpa a pandemia. Mas se você perguntar hoje se tem prova pronta, contrato, eles não vão ter para informar. Apesar de toda incompetência do atual presidente e a falta de discernimento por parte do ministro, a equipe técnica do Inep é capaz de fazer. Se eles não atrapalharem, o Enem sai, mas estão atrasados”, assegurou.

