Ministro da Infraestrutura diz que Brasil "não pode admitir ou aceitar a pressão" sobre política ambiental

Declaração do ministro Tarcísio de Freitas vem a reboque do aumento do desmatamento na Amazônia e das críticas internacionais sobre o desmonte da política ambiental

247 - O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou que o país "não pode admitir ou aceitar a pressão que vem sendo feita sob o Brasil de país que destrói o meio ambiente”. Declaração do ministro vem na esteira do aumento do desmatamento da Amazônia – que cresceu pelo 14º mês consecutivos - e das críticas internacionais que levaram investidores e empresários a avaliar a possibilidade de não mais investirem no país devido à destruição ambiental.

“O Brasil tem a segunda maior reserva florestal do planeta, é um país que tem mais de 60% de matas nativas preservadas, tem 84% de floresta amazônica preservada, tem 42% de matriz energética renovável. A Alemanha tem 14%. E nós somos vilões do meio-ambiente? Absolutamente”, disse Tarcísio nesta sexta-feira (10), segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo.

Ainda segundo ele, o Brasil é um “exemplo para o mundo inteiro” por conseguir conciliar de “forma harmônica” a economia com o meio ambiente. “Temos preocupação em mostrar isso. E hoje, o desenvolvimento dos nossos projetos estão nascendo segundo uma nova concepção. Queremos mostrar aos investidores que nossos projetos são aptos a conseguir green bonds”, afirmou.

Na quinta-feira (9), após uma reunião com investidores estrangeiros, o vice-presidente, general Hamilton Mourão, disse que a preocupação internacional deriva de interesse comerciais e geopolíticos.

