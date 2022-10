Ministro da Justiça fala 'apaziguar crise' e transforma caso de polícia de Jefferson em questão de Estado

Ministro de Bolsonaro, Anderson Torres, classificou o caso como "tensão", que "deve ser conduzido com muito cuidado", edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, disse neste domingo (23), por meio de sua conta nas redes sociais, que a pasta está empenhada em apaziguar "com brevidade" a crise envolvendo o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB).

Neste domingo, o bolsonarista que cumpria prisão domiciliar, atirou contra agentes da Polícia Federal (PF), que cumpriam um mandado de prisão contra ele.

A declaração do ministro veio depois que Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, afirmar que determinou a ida do ministro ao Rio para acompanhar o caso, numa ação que está fora das atribuições da pasta. Segundo fontes, a ida do ministro foi a condição de Roberto Jefferson para se entregar.

Torres classificou o caso de polícia como de "tensão", que "deve ser conduzido com muito cuidado", como se tratasse de um caso de Estado.

"Momento de tensão, que deve ser conduzido com muito cuidado. Ministério da Justiça está todo empenhado em apaziguar essa crise, com brevidade, e da melhor forma possível", declarou o ministro da Justiça.

Momento de tensão, que deve ser conduzido com muito cuidado. Ministério da Justiça está todo empenhado em apaziguar essa crise, com brevidade, e da melhor forma possível. — Anderson Torres (@andersongtorres) October 23, 2022





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.