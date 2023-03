Ministro das Comunicações nega acusações de irregularidades (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), gravou um vídeo para se defender das acusações que vem sofrendo. Ele negou ter usado um voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir a um leilão de cavalos em São Paulo e afirmou que houve um "erro de sistema", que gerou automaticamente diárias a mais em um hotel no Maranhão, sem diferenciar o fim de semana. As denúncias foram publicadas originalmente no Estadão.

Em relação às diárias, Juscelino disse que as "devolveu" prontamente. "Sabe o que eu fiz? Devolvi as diárias assim que eu soube, ainda no dia 19 de janeiro. (...) E, para deixar claro, isso foi um mês antes de surgir qualquer matéria na imprensa sobre isso. Eu devolvi porque é o certo a se fazer".

Ele também alegou que o voo da FAB foi solicitado por outro ministério: "Meu retorno se deu em voo da FAB compartilhado, solicitado por outro ministério".

O ministro finalizou dizendo que está à disposição das autoridades, mas que é "inaceitável que me envolvam com atos de terceiros".

Segundo o Estadão, dos quatro dias de sua viagem realizada com deslocamento em avião da FAB, três foram dedicados a compromissos com cavalos de raça.

