Ministro escalado para cuidar de afetados por chuvas entra de férias

Rogério Marinho tira férias a partir desta quarta-feira, em mais uma demonstração de descaso do governo com o drama da população atingida por enchentes

247 - Um dos principais ministros escalados para cuidar do apoio do governo federal à população afetada pelas fortes chuvas que atingiram parte da Bahia e de Minas Gerais nas últimas semanas, Rogério Marinho deve tirar férias por quase um mês a partir desta quarta-feira (5)

O Ministério do Desenvolvimento Regional informou que o trabalho realizado pela Defesa Civil Nacional é técnico e segue protocolos preestabelecidos.

Através de nota, o ministério afirmou que as férias do ministro em nada interferem ou modificam os procedimentos e atendimentos aos estados afetados, informa o UOL.

Em 29 de dezembro Rogério Marinho fez uma fala irônica a jornalistas na tentativa de justificar a ausência de Jair Bolsonaro nas áreas afetadas pelas enchentes. Bolsonaro então se encontrava de férias em Santa Catarina indiferente ao sofrimento da população. Enquanto as enchentes vitimavam as pessoas, Bolsonaro postava diariamente vídeos de passeios de moto aquática pelo mar. "O presidente foi à Bahia. Quando ele foi à Bahia, ele foi criticado porque foi à Bahia. Ele mandou os ministros. Foi criticado porque mandou os ministros. Eu acho que se o presidente descobrir a cura do câncer, ele vai ser criticado porque descobriu a cura do câncer", disse Marinho na ocasião.

As fortes chuvas na Bahia deixaram 26 mortos e cerca de 93 mil desabrigados ou desalojados. As pessoas atingidas passam de 715 mil, segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia.

