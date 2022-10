Ministros de Bolsonaro tentam convencê-lo a reconhecer derrota para Lula; medo da prisão toma conta

Bolsonaro teme que ele e seus filhos sejam alvos do Judiciário após deixar o poder: "a partir do ano que vem, Bolsonaro não terá mais a proteção de Aras", alerta um aliado edit

247 - Ministros da chamada ala política do governo federal iniciaram na manhã desta segunda-feira (31) uma operação para tentar convencer Jair Bolsonaro (PL) a reconhecer a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste domingo (30), informa Caio Junqueira, da CNN Brasil.

"A aposta é de que ele deverá reconhecer a derrota ainda nesta segunda-feira (31). O movimento deverá vir acompanhado por uma defesa de seu legado", diz a reportagem.

Segundo Valdo Cruz, do g1, "ministros e líderes do Centrão aconselham Jair Bolsonaro a evitar confrontos com o presidente eleito e concentrar suas energias em cuidar do seu capital político para as eleições municipais. Segundo eles, Bolsonaro tem mais a perder do que a ganhar, porque é alvo de várias investigações no Supremo Tribunal Federal (STF), e seus filhos também enfrentam inquéritos no Ministério Público".

Um ministro próximo de Bolsonaro afirma que há preocupação com possíveis implicações judiciais contra o clã: “Bolsonaro precisa agir em duas frentes. Cuidar pessoalmente dele e de seus filhos, que são alvos de investigações. E do seu grupo político, que, mesmo derrotado, saiu com força das eleições deste ano, conquistando o principal Estado do país, São Paulo”.

“Partir para o confronto vai aguçar um sentimento de revanchismo por parte de quem vai assumir o governo. E, a partir do ano que vem, Bolsonaro não terá mais a proteção de Augusto Aras, ele perde o foro privilegiado”, alerta um aliado.

