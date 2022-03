Ministros do STF e TSE temem possível interferência internacional na eleição

Apoie o 247

247 - Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) suspeitam de uma possível interferência internacional na eleição brasileira deste ano e a viagem do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) à Rússia reforçou a preocupação.

Investigação do Supremo já apura a influência estrangeira na disseminação de fake news feita por aliados de Jair Bolsonaro (PL) e, agora, passou a temer que isso se repita no pleito presidencial.

A inormação é da Folha de S. Paulo. Segundo reportagem, a preocupação também existe na Polícia Federal, que já mencionou a relação de bolsonaristas com responsáveis por propagação de notícias falsas nos Estados Unidos em diversas representações apresentadas aos dois tribunais.

"O temor expressado nos bastidores entre os magistrados foi exposto em duas decisões do ministro Alexandre de Moraes, que será o presidente no TSE durante o pleito", destaca a matéria, citando a decisão que pediu ao governo federal explicações sobre a ida do filho do presidente Bolsonaro à Rússia integrando a comitiva do governo sem que fosse informado até agora quem custou a viagem.

Outra decisão foi tomanda nesta sexta-feira (18), em que Moraes acolheu pedido da Polícia Federal e determinou que as plataformas e provedores de internet bloqueiem o funcionamento do Telegram em todo o Brasil.

O ministro salienta a "omissão" do Telegram em fazer cessar a divulgação de notícias fraudulentas e a prática de infrações penais.

A decisão foi criticada por Bolsonaro, que a chamou de inadmissível, e pelo ministro da Justiça, Anderson Torres.

A falta de controles na disseminação de fake news é uma das razões da decisão do STF. Os ministros do TSE apontam também a proximidade do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) com Steve Bannon, ex-conselheiro de Trump, como fator de preocupação.

