Ministros do Supremo consideram que Bolsonaro quer dar um golpe, mas Mourão minimiza

247 - Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral estão convencidos de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem um plano para tumultuar e até impedir as eleições de outubro.

Os magistrados percebem que Bolsonaro usa o pretexto de que é preciso promover uma contagem de votos paralela à do TSE, para atiçar as Forças Armadas, destaca a jornalista Vera Rosa em sua coluna no Estadão.

Enquanto isso, o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, diz não ver escalada de violência na arena política e chegou a atribuir o assassinato de um militante do PT por um apoiador de Bolsonaro a um “incidente policial”.

Mourão diz que "tem magistrado com medo da própria sombra”.

