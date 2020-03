Ministros querem que Bolsonaro peça cancelamento dos atos do dia 15

Ministros do governo avaliam que é necessário um entendimento com o Congresso, levando em conta principalmente o fraco desempenho de 1% do PIB em 2019 e o coronavírus edit

247 - Ministros do governo federal estão se mobilizando contra as protestos marcados para o dia 15 contra o Congresso Nacional, que foram convocados por Jair Bolsonaro. Membros do alto escalão avaliam que é necessário um entendimento com parlamentares, principalmente, levando em conta o fraco desempenho de 1% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2019 e o coronavírus.

"URGENTE: Derretimento da economia e recrudescimento de surto de coronavírus viram argumentos de ministros contra atos no dia 15/3 e em prol do entendimento com Congresso. No @brpolitico: Ministros aconselham Bolsonaro a pedir cancelamento de atos", escreveu a jornalista no Twitter.

Em sua coluna publicada no BR Político, a jornalista afirma que "o aceno ao entendimento e o convite a que o governo lidere uma agenda propositiva de reformas, feito pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi lido no governo como um convite a uma trégua na guerra entre os Poderes, dado o susto com a iminência cada vez mais clara de uma recessão global de tamanho ainda imprevisível".

"Bolsonaro está sendo aconselhado a fazer um gesto de 'estadista' e dizer que a 'saúde do povo brasileiro tem de vir antes de brigas políticas menores'".