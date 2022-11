Minuta da PEC da Transição está pronta e tentar liberar R$ 175 bilhões fora do teto, diz líder do PT na Câmara

Apoie o 247

247 - O líder do PT na Câmara, deputado federal Reginaldo Lopes (MG), afirmou que a minuta da PEC da Transição está pronta, mas ressaltou que a tramitação do texto deverá ser iniciada somente na próxima semana, uma vez que os líderes partidários precisam avaliar o material.

Questionado sobre o texto da PEC da Transição, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse esperar que o projeto fosse apresentado nesta quinta-feira (10). “Vai sair. Talvez saia hoje”, comentou o petista durante uma rápida conversa com jornalistas.

“A tramitar mesmo, acredito que depois do feriado – quarta-feira. Quinta-feira começaremos a pegar as assinaturas do Senado”, disse Lopes durante entrevista com jornalistas no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde funciona a base do gabinete de transição, de acordo com o site O Antagonista.

“[É preciso] Mais tempo para socializar o texto, para que os líderes tenham conhecimento prévio do texto e possam dar seu olhar”, completou.

A PEC da Transição abre espaço para que o governo federal gaste até R$ 175 bilhões fora da regra fiscal em 2023. O objetivo principal da medida é manter o valor do Bolsa Família em R$ 600 e reajustar o salário mínimo acima da inflação, além de assegurar outros benefícios sociais.

