Mistério?: ninguém assume quem pagou voo de jatinho do médico de Bolsonaro

247 - Quase dez dias após a viagem do médico-cirurgião Antônio Luiz Macedo das Bahamas para São Paulo para atender Jair Bolsonaro (PL), nem o Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or, e nem o Palácio do Planalto confirmam quem custeou o transporte do especialista.

Bolsonaro foi internado em 2 de janeiro por um quadro de obstrução intestinal, que foi solucionado sem cirurgia.

Macedo estava de férias nas Bahamas e foi até São Paulo às pressas para atender o chefe do governo.

Ao UOL, nem o hospital e nem o governo conseguiram explicar o pagamento da viagem. O Vila Nova Star se negou a dar informações sobre o avião ou o trajeto feito. A empresa também não informou os custos da internação de Bolsonaro e quem pagará por eles.

A Secretaria-Geral da Presidência afirma que "não dispõe de informações sobre o meio de transporte utilizado pelo médico no seu deslocamento para o local de trabalho".

