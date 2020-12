Moraes mantém prisão de blogueiro bolsonarista e pede informações sobre queda em cela

Ministro do STF Alexandre de Moraes negou um habeas corpus impetrado pela defesa do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio edit

Plínio Teodoro, na Revista Fórum - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um habeas corpus da defesa pedindo a libertação do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, que voltou para a cadeia no último dia 18 após desobedecer a ordem de prisão domiciliar e ir até o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos pedir audiência com Damares Alves.

Moraes ainda pediu um relatórioa sobre a suposta queda que Eustáquio teria sofrido na cela onde está, quando tentava consertar o chuveiro.

Leia a íntegra na Fórum.

