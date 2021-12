Moraes mantém prisão preventiva de Roberto Jefferson

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (16) rejeitar pedido da defesa de Roberto Jefferson e manter a prisão preventiva do ex-deputado. O magistrado escreveu que a prisão é “imprescindível à garantia da ordem pública e à instrução criminal”. Jefferson foi detido em agosto no inquérito que apura a organização de uma milícia digital antidemocrática.

No começo desta semana, a Procuradoria-geral da República (PGR) se manifestou favorável à manutenção da prisão preventiva do presidente afastado do PTB.

Moraes escreveu que Jefferson “utiliza-se de sua assessoria pessoal e de interpostas pessoas para divulgar as mais variadas ofensas” ao STF, com “notório propósito de atingir a honorabilidade dos integrantes da Corte e ameaçar a sua segurança, bem como se manifestar, indevidamente, em relação a outras autoridades e instituições do Estado Democrático de Direito”. (Com informações do Poder360).

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE