Moro comete ato falho revelador em entrevista e diz que sentença contra Lula foi "combinada"

247 - O ex-juiz Sergio Moro, condenado por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cometeu um ato falho durante uma entrevista ao programa Segunda Chamada, do canal MyNews, no YouTube, em que acabou por revelar que a sentença condenatória imposta a ele contra o petista foi algo “combinado”.

“Ele [Lula] não foi condenado por mim. Foi condenado pelo tribunal em Porto Alegre, foi combinado…”, disse o pré-candidato à Presidência pelo Podemos. Logo em seguida ele tentou se corrigir: “… foi condenado pelo tribunal em Brasília, pelo STJ [Superior Tribunal de Justiça]”, emendou.

Sergio Moro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre por causa da sua atuação parcial nos processos contra o ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato. O ex-juiz foi alvo de várias denúncias pelo The Intercept Brasil, que divulgou trocas de mensagens dele com outros procuradores que comprovaram que ele ajudava procuradores do Ministério Público Federal no Paraná na elaboração de denúncias.

Confira o momento em que Sergio Moro comete o ato falho.

Foi combinado…

O próprio juiz ladrão disse.pic.twitter.com/zMPFMbKSpv

