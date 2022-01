Moro continua isolado e ainda não tem apoio da União Brasil

Dirigentes da sigla querem esperar evolução do desempenho da candidatura do ex-juiz parcial e suspeito, até agora muito fraco edit

Apoie o 247

ICL

247 - Dirigentes da União Brasil, partido que será criado com a fusão do DEM com o PSL, dizem que o partido só definirá o apoio ou não a Sérgio Moro (Podemos) na eleição presidencial deste ano após a janela partidária, em abril.

Além de esperar para ver a performance dos candidatos da terceira via em pesquisas, a legenda quer focar na montagem de candidaturas a governos estaduais e ao Congresso, considerados prioritários para o partido, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Por onde anda, o ex-juiz parcial e suspeito, além de não aglutinar apoios, tem sido hostilizado pelo público.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE