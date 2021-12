"Moro é a peça escolhida para ser o títere do golpe no Brasil", diz Alysson Mascaro

“A princípio, [Moro] é a peça principal do imperialismo. Se ela não se tornar viável, as outras peças serão retomadas”, disse o professor da USP à TV 247 edit

247 - O filósofo e professor da USP Alysson Mascaro afirmou à TV 247 que o ex-juiz Sergio Moro, declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, será a “marionete” do “grande capital” durante as eleições de 2022.

“O ex-ministro Sergio Moro não é alguém cuja candidatura advenha de uma história própria. Efetivamente ele é a peça escolhida pelo grande capital, brasileiro e estadunidense, e pelo Deep State [Estado profundo] dos Estados Unidos para que seja o títere [a marionete], mais uma vez, do golpe no Brasil”, declarou o professor.

“A princípio, [Moro] é a peça principal do imperialismo. Certamente é. Se ela não se tornar viável com toda a bateria da imprensa empresarial, com toda a bateria desses ambientes generalizados de apoio do capital, as outras peças serão retomadas”, concluiu.

