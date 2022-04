Moro tenta desmerecer vitória de Lula na ONU e é detonado nas redes sociais

"Do mesmo jeito que subiu, caiu. O senhor é a prova viva que quem pega atalho corre o risco de se perder", escreveu um internauta edit

247 - Sergio Moro, ex-juiz parcial agora também segundo a ONU, foi detonado nas redes sociais após criticar a decisão do Comitê de Direitos Humanos que confirma que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi vítima de perseguição pela Lava Jato.

No Twitter, Moro tentou reduzir as decisões da ONU e do STF, que também o declarou parcial e suspeito, a uma "dissimulação". Ainda ironizou: "é como diz aquele rapaz: receba".

Nas respostas, Moro recebeu uma série de críticas.

"Desprestígio nacional e internacional, que sabor. Do mesmo jeito que subiu, caiu. O senhor é a prova viva que quem pega atalho corre o risco de se perder", escreveu um internauta.

"Então mostra as provas contra o Lula aí pra gente, em quais páginas elas estão? Única coisa que a gente sabe é que o senhor é um dos maiores canalhas do país, responsável direto pela nossa tragédia atual", escreveu outro.

Desprestígio nacional e internacional, que sabor. Do mesmo jeito que subiu, caiu. O senhor é a prova viva que quem pega atalho corre o risco de se perder…

Foste reconhecido INTERNACONALMENTE como JUIZ LADRÃO.



Receba! 😀 — Suzana GuaraniKaiowá (@sudornelles) April 28, 2022

Então mostra as provas contra o Lula aí pra gente, em quais páginas elas estão? Única coisa que a gente sabe é que o senhor é um dos maiores canalhas do país, responsável direto pela nossa tragédia atual. — Lázaro Rosa 🇧🇷🚩 (@lazarorosa25) April 28, 2022

Que ex juiz picareta, né, até agora continua com a mesma conversa, "nada prova que não houve corrupção", mas que eu saiba o que se deve ter pra condenar alguém, justamente, são as provas. Essas ele nunca teve. Muito fácil dizer que alguém não é inocente, mas não apresentá-las...

